Депутат Госдумы рассказал об ошибке в отношениях с Украиной

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин в эфире радио «Говорит Москва» заявил, что в российско-украинских отношениях в 90-е годы со стороны России была допущена серьезная ошибка.

«Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», — считает Затулин.

Он также отметил, что Киев всю историю существования независимого украинского государства уходит от ответственности за свои политические решения.

«Потому что они ни в чем не виноваты, их используют — Америка использует против России, Россия использует против Америки. В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии — себя не уважать», — заявил Затулин.

По его словам, «борьба за Украину не закончена».

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