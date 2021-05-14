В НАТО заявили о «мрачных» перспективах перезагрузки отношений с Россией

Парламентская ассамблея НАТО представила доклад о противодействии России, согласно которому отношения РФ и стран Запада находятся на низком уровне, а перспективы перезагрузки мрачны. Об этом сообщает ТАСС.

В документе говорится, что «осторожный подход НАТО к России по двум направлениям (диалог и сдерживание — прим. ред) может быть подтвержден в новой Стратегической концепции» альянса.

Также в документе сообщается, что Запад должен продолжать поддерживать санкционный режим против России, но при этом быть готовым пересмотреть его, если РФ изменит свою политику.

«Несмотря на критику в связи с тем, что санкции не смогли заставить Россию отменить свои прошлые агрессивные действия, они на самом деле действуют как сдерживающий фактор, поскольку повышают стоимость враждебных действий России. Санкции однозначно способствовали ухудшению инвестиционного климата в России, повлияли на стоимость рубля и замедлили экономическое развитие», — говорится в докладе.

Кроме того, авторы доклада считают, что при введении индивидуальных санкций против российских граждан Западу следует «тесно консультироваться с представителями российской демократической оппозиции».