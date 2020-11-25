Небензя: уничтожение боевиков в Сирии продолжится

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не допустит ребрендинга террористов в Сирии, уничтожение боевиков продолжится. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Контртеррористические усилия будут продолжены, несмотря на попытки западных представителей защитить боевиков призывами о заключении с ними режима прекращения огня. Ребрендинга террористов мы не допустим», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что публичной стала информация о «масштабном финансировании некоторыми западными государствами медийных кампаний сторонников силового свержения законного правительства Сирии».

«Мы все видели эти страшные и бесчеловечные ролики, снятые, очевидно, на деньги внешних спонсоров», — сказал Небензя.

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