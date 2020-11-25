Байден пообещал добиваться защиты женщин от насилия

Демократ Джозеф Байден, являющийся основным претендентом на пост президента США, заявил, что будет добиваться защиты женщин от насилия. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Я подтверждаю свое обязательство положить конец этой эпидемии. Администрация Байдена-Харриса предпримет смелые действия здесь, у себя дома, и присоединится к глобальным усилиям по борьбе с гендерным насилием во всех его формах», — говорится в сообщении.

По словам Байдена, каждая третья женщина становится жертвой гендерного насилия.

«Этот показатель еще выше для цветных женщин, лесбиянок и бисексуальных женщин, трансгендеров», — подчеркнул Байден.

Он добавил, что пандемия COVID-19 усугубила ситуацию, создав «теневую пандемию» для многих женщин и девочек, которые «в основном привязаны к своему дому со своим обидчиком и сталкиваются с экономической незащищенностью, что затрудняет побег».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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