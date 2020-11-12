СМИ: Байден может на этой неделе назначить главу аппарата Белого дома

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, объявившего о своей победе на президентских выборах в США, может назначить нового главу аппарата Белого дома уже на текущей неделе, передает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что главу аппарата Белого дома назначает лично президент.

Как рассказали источники, основным претендентом на этот пост является Рон Клайн. В прошлом он был главой аппарата Байдена. Клайн координировал борьбу с вирусом Эбола в Африке в администрации экс-президента США Барака Обамы. Его называют главным кандидатом в том числе из-за срочной необходимости бороться с пандемией коронавируса.

По словам источников, среди других претендентов на данную должность значатся Стив Рикетти и Брюс Рид, которые ранее возглавляли аппарат Байдена.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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