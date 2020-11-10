RealClearPolitics не забирал у Байдена «победу» на президентских выборах США

Американский портал RealClearPolitics не засчитал результаты президентских выборов в Пенсильвании, оставив за Джо Баденом 259 голосов из 270, необходимых для победы.

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, используя эти данные, написал в своем Twitter, что RealClearPolitics якобы забрал у Байдена 20 голосов Пенсильвании и демократ лишился победы. Это заявление опроверг редактор портала Том Беван.

«Это неправда. Мы никогда не связывались с Пенсильванией, и ничего не изменилось», — написал Беван, комментируя пост экс-мэра.

Согласно данным на сайте, подсчет голосов в этом штате пока не завершился.

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