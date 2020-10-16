Адвокат Трампа отверг предположения о «русском следе» в деле сына Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что Россия не причастна к передаче жесткого диска от ноутбука сына кандидата в президента от демократов Джо Байдена Хантера Байдена, данные с которого использовались для создания разоблачительной статьи в газете New York Times. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Вы думаете, русские дали его мне? Это не из России», — сказал Джулиани.

Ранее стало известно, что ФБР ведет расследование возможной причастности иностранной разведки к электронной переписке, которую, предположительно, вел Хантер Байден.

Ранее Facebook и Twitter ограничили доступ к материалу New York Post о Хантере Байдене. Представитель компании Facebook Энди Стоун заявил, что это было сделано в связи с необходимостью фактчекинга статьи. В Twitter объяснили данную меру тем, что содержащиеся в публикации материалы нарушают ее политику в отношении распространения материалов, полученных путем взлома.

Газета опубликовала материал, основанный на электронных письмах. Как утверждает издание, в одном из них советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании. Однако это не сходится с заявлениями Джо Байдена о том, что он не причастен к работе сына на Burisma.

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