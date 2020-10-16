У Кремля нет претензий к Тихановской

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий к бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, которую Минск объявил в межгосударственный розыск. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет, и проблем с ней нет. Но у нас есть достаточно четкие обязательства по всем союзным документам, которые подписаны. На фоне того, что белорусские правоохранители ее подали в розыск, то мы получаем обязательство по истребованию», — ответил Песков на вопрос, будет ли Россия выдавать Тихановскую белорусским властям.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия и Белоруссия имеют единую систему и единые обязательства.

Ранее Белоруссия объявила бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в международный розыск за призывы к свержению конституционного строя.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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