Власти Белоруссии подтвердили объявление в розыск Тихановской

Следственный комитет Белоруссии подтвердил, что бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление белорусского СК.

Отмечается, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершенным с использованием СМИ или глобальной компьютерной сети Интернет.

Ранее МВД России сообщило, что Белоруссия объявила бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в международный розыск за призывы к свержению конституционного строя.

В начале октября стало известно, что Тихановская попала в межгосударственный розыск в России. МВД уточняло, что Россия не возбуждала против нее уголовные дела. В розыске политик находится в соответствии с договорами между Россией и Белоруссией.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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