РФ выразила США беспокойство из-за попыток Вашингтона вмешаться в дела Минска

Россию беспокоят попытки США повлиять на внутренние дела Белоруссии. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Белоруссия — наш союзник, партнер по Союзному государству, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Мы озабочены попытками оказать давление на белорусское руководство и дестабилизировать обстановку в стране», — говорится в сообщении.

По словам посла, «белорусы могут сами разобраться в нынешней ситуации».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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