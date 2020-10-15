Харрис приостанавливает предвыборные мероприятия из-за COVID-19 в ее штабе
Кандидат Демократической партии США на пост вице-президента страны Камала Харрис приостанавливает личное участие в предвыборных мероприятиях из-за обнаружение коронавирусной инфекции у сотрудника ее штаба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на штаб.
В последний раз Харрис сдавала тест на коронавирус в среду, 14 октября, он показал отрицательный результат, указано в сообщении. Отмечается, что вирус выявили у ее директора по связям с общественностью Лиз Аллен.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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