Харрис приостанавливает предвыборные мероприятия из-за COVID-19 в ее штабе

Полина Рутковская

Кандидат Демократической партии США на пост вице-президента страны Камала Харрис приостанавливает личное участие в предвыборных мероприятиях из-за обнаружение коронавирусной инфекции у сотрудника ее штаба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на штаб.

В последний раз Харрис сдавала тест на коронавирус в среду, 14 октября, он показал отрицательный результат, указано в сообщении. Отмечается, что вирус выявили у ее директора по связям с общественностью Лиз Аллен.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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