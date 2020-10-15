Песков: Россия ответит на новые санкции ЕС из-за Навального
Валерия Исполатова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на новые санкции Евросоюза, введенные из-за ситуации с Алексеем Навальным, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, Россия проанализирует ограничения и даст на них ответ, «который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам».
Представитель Кремля назвал новые санкции сознательным недружественным шагом в отношении Москвы.
«Отягчающими обстоятельствами» данного решения является нелогичность в выборе конкретных россиян для включения в санкционный список, добавил Песков.
Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции против шести граждан России и одной организации из-за ситуации, произошедшей с Алексеем Навальным.