Захарова прокомментировала возможный разрыв отношений России и ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировала возможное прекращение диалога между Москвой и Евросоюзом.

По ее словам, Россия десятилетиями показывала свою надежность в качестве партнера.

«Когда мы подводили своих коллег из ЕС? Десятилетиями мы поставляли ресурсы, десятилетиями являлись надежным оператором», — заявила Захарова.

Более того, Россия всегда приходила на помощь Западу в кризисные моменты, добавила она.

«Поэтому вопросы адресуйте им: что они имеют в виду, и пусть они теперь доказывают свою надежность как партнеров», — подчеркнула дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет вынуждена прервать диалог с Евросоюзом, так как западные коллеги не понимают необходимости взаимоуважительного разговора.

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