Премьер Киргизии ожидает отставки президента после 15 октября

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что 15 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков может уйти в отставку по итогам переговоров, которые пройдут в этот день. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Переговоры об отставке Жээнбекова продолжатся завтра в 11.00. Он уйдет, остались последние минуты, думаю переговоры закончатся завтра к 12.00 или 13.00», — сказал Жапаров.

Ранее Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны. На первой пресс-конференции в качестве главы кабмина Жапаров заявил, что намерен обсудить с главой государства вопрос его отставки.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Жапарова.

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