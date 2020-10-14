NYT перечислила возможных фигурантов санкционного списка ЕС по делу Навального

Европейский союз введет санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным против шести россиян, пишет The New York Times со ссылкой на трех официальных лиц ЕС.

Как пишет газета, под санкции попадут первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель министра обороны России Павел Попов и заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Санкции против этих людей предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страны ЕС», — сообщило издание.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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