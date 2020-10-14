Лавров ответил на вопрос о США словами Слепакова

Глава российского МИДа Сергей Лавров процитировал песню юмориста Семена Слепакова, отвечая на вопрос о выборах в США.

Так, в ходе интервью радио Sputnik он упомянул текст Слепакова, начинающийся словами «Америка нас не любит».

Лавров также добавил, что Россия намерена сотрудничать с тем американским лидером, которого выберут жители США.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. В них участвуют нынешний американский лидер Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

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