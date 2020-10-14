Лавров: Россия зеркально ответит на санкции по Навальному
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит зеркально на санкции по «делу Навального», передает «Интерфакс».
«Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика», — сказал Лавров.
Ранее стало известно, что Европейский союз согласовал санкции против шести человек и одной организации из России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.
20 августа Навального доставили в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.
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