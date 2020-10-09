В Кремле не стали комментировать возможное перемирие между Баку и Ереваном

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Баку и Ереван в пятницу или субботу могут заключить перемирие по конфликту в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока ничего не могу сказать на этот счет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ писали со ссылкой на администрацию президента Франции, что Армения и Азербайджан могут заключить перемирие по Карабаху 9 или 10 октября.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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