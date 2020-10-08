Трамп пообещал американцам такое же лечение от COVID-19, как у него

Президент США Дональд Трамп пообещал, что каждый американце получит такое же лечение от новой коронавирусной инфекции, какое получил сам глава государства. Об этом он заявил в ходе обращения, запись которого опубликовал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, он распорядился направить в больницы лекарства, которыми его лечили от коронавируса. При этом препараты будут бесплатными, подчеркнул президент.

Ранее у Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус. Глава государства был госпитализирован, его выписали из больницы 5 октября.

Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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