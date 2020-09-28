Медведев назвал способы разрешения конфликта в Карабахе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что урегулирование в зоне нагорно-карабахского конфликта должно вестись исключительно политико-дипломатическими средствами.

«Новый виток напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта в очередной раз привел к кровопролитию, гибели людей. Проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силовым путем. Урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами», — написал он на странице в Facebook.

По его мнению, всем сторонам конфликта необходимо успокоиться, прекратить «нагнетание страстей, избавиться от воинственной риторики», иначе регион не избежит катастрофических последствий.

«Сегодня следует использовать все возможности для поиска развязок в преодолении кризиса. И механизм сопредседательства в рамках Минской группы ОБСЕ. И двусторонний формат — с учетом того, что Армения и Азербайджан — наши соседи и близкие партнеры», — отметил Медведев.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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