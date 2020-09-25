Эксперт назвала главные выводы по итогам Единого дня голосования

Иван Акимов

Политолог Анна Федорова в разговоре с «Газетой.Ru» оценила доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг» о минувших выборах в Единый день голосования.

«Что касается многодневного голосования – в первую очередь важно, как его оценивают сами избиратели. Мы видим по данным исследований, что его поддерживают 64% граждан. Так что эту инновацию можно признать успешной. Институт выборов — это не застывшая догма, он может и должен меняться в соответствии с вызовами времени и потребностями граждан. Два основных тренда сейчас — это обеспечение максимальной безопасности (ввиду ситуации с коронавирусом) плюс максимальное удобство для граждан. Отсюда и многодневное голосование, и эксперименты с электронным голосованием, и другие новые формы», — заявила она.

По мнению Федоровой, чем ближе к людям и удобнее выборы — тем выше легитимность.

«В этом году удалось вовлечь в избирательный процесс больше молодежи, которая традиционно реже интересуется выборами, и это важное достижение. Кроме этого, для легитимности важно расширение общественного контроля и развитие института наблюдения за выборами. 237 тысяч наблюдателей в этом году — это высокий показатель, но важна не только абсолютная цифра. Но и то, что наблюдатели были направлены и партиями, и кандидатами, и общественными палатами, — это разнообразие в целом позволило добиться объективности и неангажированности наблюдателей. Добавлю еще один фактор — крайне небольшое количество нарушений и жалоб. Все это в целом позволяет уверенно говорить о растущей легитимности выборов», — подчеркнула политолог.

Партии-дебютанты выступили объективно хорошо, добавила она, что привело к повышению политического разнообразия и обновлению составов региональных законодательных собраний.

«В целом уровень конкуренции по общерегиональному округу составил 8,4 партии — это абсолютный рекорд в новейшей политической истории России. Доклад НОМ — глубокий, интересный, проработанный продукт, суммирующий все главные выводы, которые можно сделать из избирательной кампании в этом году», — резюмировала Анна Федорова.