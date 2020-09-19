В Европарламенте предсказали срок окончания легитимности Лукашенко

Депутаты Европарламента назвали срок, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко перестанет считаться официальным главой государства. Их заявление публикует Reuters.

В тексте говорится, что срок полномочий действующего авторитарного лидера Лукашенко истечет 5 ноября. Такая дата объясняется тем, что в этот день официально заканчивается пятый президентский срок политика. Депутаты напоминают, что инаугурация Лукашенко состоялась 5 ноября 2015 года.

«Когда <…> истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны», — говорится в резолюции.

Также в Европарламенте поддержали возможные санкции в отношении Лукашенко и признали Координационный совет оппозиции «временным представителем народа».

Ранее Европарламент отказался признавать результаты выборов в Белоруссии, призвал Евросоюз ввести санкции против Лукашенко и выступил за повторные выборы под международным наблюдением.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Литве рассказали о реакции на возможное закрытие границы с Белоруссией

— В Минске заявили, что Европарламент пытается внести раскол в общество Белоруссии

— Главы МИД стран ЕС обсудят с Тихановской ситуацию в Белоруссии