Глава МВД Украины призвал Лукашенко «попить водички» и успокоиться

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее призвал украинцев повлиять на политиков страны. Об этом говорится в сообщении в Facebook Авакова.

«Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств», — говорится в сообщении.

Аваков также обратился к Лукашенко с призывом «попить водички» и «успокоиться».

«Так что — попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу», — заключил Аваков.

Ранее Лукашенко обратился к народам Украины, Литвы и Польши с призывом «остановить своих политиков для того, чтобы не дать развязаться войне».

До этого Европарламент отказался признавать результаты выборов в Белоруссии, призвал Евросоюз ввести санкции против Лукашенко и выступил за повторные выборы под международным наблюдением.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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