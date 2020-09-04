МИД Украины призвал Запад наказать Россию за Навального

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад наказать Россию после случившегося с Алексеем Навальным, приостановив строительство газопровода «Северный поток — 2» и введя новые санкции. Об этом пишет «Интерфакс».

«Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода «Северный поток — 2», — сказал Кулеба.

Министр также подчеркнул, что, несмотря на позитивные отношения Украины и Германии, позиции стран относительно газопровода расходятся. По его словам, если проект завершится, то Россия сможет зарабатывать огромные деньги и инвестировать их «в частности, и в свои агрессивные действия как в середине страны, так и вне нее».

Также Кулеба подчеркнул, что ситуация с Навальным не должна оставаться безнаказанной, потому что «безнаказанность только побуждает РФ к новым агрессивным действиям».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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