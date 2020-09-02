Трамп предрек демократам потерю контроля над палатой представителей Конгресса
Президент США Дональд Трамп заявил, что после появления информации о нарушении спикером палаты представителей Конгрессa США Нэнси Пелоси антикоронавирусных ограничений, республиканцы «почти наверняка» обретут контроль над нижней палатой Конгресса. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Мы почти наверняка заберем Дом (House of Representatives — палата представителей. — Прим. ред) и отправим Нэнси вещи», — написал Трамп.
Как сообщалось, Пелоси сходила в один из салонов красоты Сан-Франциско без защитной маски, нарушив правила, введенные в городе из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что салоны красоты в Сан-Франциско ранее были закрыты из-за пандемии коронавируса. Они возобновили свою работу только 1 сентября. При этом видео, на котором Пелоси ходит по салону без маски, было снято 31 декабря.
Ранее Пелоси неоднократно призывала американцев носить защитные маски и соблюдать меры по борьбе с распространение коронавирусной инфекции нового типа.
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