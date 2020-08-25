Захарова назвала неуместными заявления МИД Литвы по ситуации в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии назвала неуместными заявления МИД Литвы в отношении ситуации в Белоруссии.

Дипломат отметила, что высказывания министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о внутренней политике Белоруссии «вызывают откровенное недоумение».

По ее мнению, сложно не расценить как вмешательство во внутренние дела другого государства заявления Вильнюса о «нелегитимности» прошедших президентских выборов в республике.

«Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что подобное вмешательство может обернуться против самой Литвы.

Ранее МИД Литвы неоднократно заявлял, что президентские выборы в Белоруссии не были свободными и демократическими. Вильнюс также предоставил политическое убежище лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и передал на утверждение в МВД санкционный перечень, куда вошли 32 человека, в том числе белорусский лидер Александр Лукашенко.

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