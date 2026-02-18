Едут на легковушках в тундру: гиды обвинили в коллапсе в Териберке водителей-мигрантов

Водители-мигранты оставили китайских туристов из Териберки на дороге в тундре

В том, что колонны туристов зимой застревают на единственной дороге из Мурманска в поселок Териберка, виноваты водители-мигранты. Об этом рассказали местные гиды, опрошенные «Газетой.Ru».

«Очень сильно мешают нелегальные мигранты, которые едут на неподготовленных машинах, на абсолютно лысой резине и абсолютно не соблюдают правила», — описала ситуацию гид Ольга Ломакина.

По словам собеседницы издания, в частности мигранты спровоцировали затор на дороге в прошедшие выходные, который вызвал широкую огласку в СМИ. Тогда в Териберке оказались заперты сотни туристов, включая иностранцев.

«Было сказано сейчас, что сначала [по расчищенной дороге] поедут полные приводы, а они [мигранты на легковушках] поехали первыми. Они застряли, дорогу начало заметать. Если бы они поехали после нас, больших машин, мы бы пробили, укатали дорогу, и таких бы проблем не было», — пояснила гид.

Как добавил другой источник «Газеты.Ru», приезжие водители пытались увезти из Териберки группу китайцев и в итоге застряли с ними посреди тундры. Ночью их пришлось доставать местным добровольцам.

«Колонны встают сейчас из-за большого количества мигрантов, которые на своих «солярисах» едут, не зная куда. Когда мы ночью пробились до застрявших машин, в некоторых уже не было бензина. Они просто не понимают, что на легковых машинах в колоннах ездить небезопасно», – указал собеседник издания.

Он добавил, что в застрявшей части колонны было 12 машин с китайцами, из них десять машин «с водителями из Узбекистана».

«И по [некоторой] информации, из какой-то машины выгнали китайцев или просто их забыли на дороге, другая машина их забрала, чтоб они не замерзли», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Кроме того, мурманские гиды обвинили в случившемся подрядчика, который обслуживает единственную дорогу, но экономит на технике и «чистит снег экскаваторами».

Как туристы ночевали в машинах и на лавках сельского Дома культуры и почему популярная дорога остается зимой испытанием для водителей – читайте в полном материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети показали, как застрявших в Териберке туристов пришлось забирать из снежного плена на вертолете.