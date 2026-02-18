В ФАС прокомментировали изменения тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в рамках встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет», — отметил Шаскольский.

Он также рассказал, что в 2025 году из тарифов ЖКХ было исключено 51 млрд рублей экономически необоснованных затрат, в то время как в 2024 году было исключено всего 2,4 млрд рублей аналогичных затрат.

Такие меры позволили в некоторых районах снизить тарифы ЖКХ в отдельных сферах, например, в Ленинградской области — в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а в Пермском крае — в сферах теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами.

18 февраля зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в России с 1 марта заработает новый порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Теперь платежки жителям будут приходить не позднее 5-го числа каждого месяца, а крайний срок оплаты сдвинется с 10-го на 15-е число.

17 февраля «Единая Россия» инициировала проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по факту необоснованного завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее в Госдуме возмутились резким ростом тарифов за «коммуналку».