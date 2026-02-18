Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik заявила, что именно СССР помогал восстанавливать Варшаву после Второй мировой войны.

«Как восстанавливали Варшаву, я думаю, по радио не расскажешь, это надо видеть. Надо взять и посмотреть, какая Варшава была на момент окончания Второй мировой войны и какой она стала через 5-10 лет. А сделал это тоже Советский Союз», — отметила Захарова.

Она добавила, что в 1945 году было заключено соглашение о предоставлении Польше займов в размере 50 млн рублей и дополнительно $10 млн для нужд внешней торговли, и это во время, когда Советский Союз «истекал кровью и страдал от голода».

Таким образом Захарова прокомментировала намерение Польши потребовать репарации от России.

17 февраля издание Financial Times писало, что Польша готовит иск о «репарациях» против России за последствия «советского господства».

Авторы публикации напоминают, что в 2022 году Варшава потребовала от Германии €1,3 трлн компенсации за преступления времен Второй мировой войны. Бартош Гондек, директор института, которому премьер-министр Дональд Туск поручил расследовать «исторические преступления России», сказал, что новое расследование будет гораздо более масштабным, поскольку «советское господство» в Польше длилось более 40 лет.

Ранее в Госдуме назвали «информационной провокацией» планы Польши.