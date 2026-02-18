Родина Деда Мороза в Великом Устюге войдет в особую экономическую зону

Власти Вологодской области получили одобрение правительства РФ на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Великоустюгского округа, где располагается резиденция всероссийского Деда Мороза. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

«Заявка Вологодской области о создании новой ОЭЗ поддержана правительством России. Речь идёт об особой экономической зоне туристско-рекреационного типа в Великоустюгском округе», – говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что протокол межведомственной рабочей группы, касающийся вопросов формирования и развития ОЭЗ, был подписан вице-премьером РФ Александром Новаком.

По словам Филимонова, на территории будущей ОЭЗ планируется реализация инвестиционного проекта по строительству тематического парка «Дед Мороз». В качестве партнера региона выступает АФК «Система». Планируется создание современной инфраструктуры для семейного отдыха, новых рабочих мест, расширятся возможности для малого и среднего бизнеса.

«Мы ожидаем рост налоговых поступлений в региональный бюджет», – пояснил Филимонов цели реализации проекта.

Всероссийский Дед Мороз постоянно проживает в своей сказочной резиденции в Великом Устюге, которая является популярным туристическим направлением. Гости города посещают экскурсии, встречаются со сказочными героями и самим зимним волшебником.

Ранее поезд Деда Мороза проехал более 20 тысяч километров, посетив разные регионы России перед возвращением в Великий Устюг.