Слуцкий: Зеленскому для понимания матчасти не помешает ликбез от Мединского

Властям Украины для понимания «матчасти» не помешает исторический ликбез от помощника президента России Владимира Мединского. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По данным Axios, президент Украины Владимир Зеленский грубо высказался в адрес Мединского на переговорах в Женеве и его заявлений об исторических корнях украинского конфликта, отметив, что у них «нет времени на это дерьмо».

Слуцкий считает, что Зеленский демонстрирует «убогий» уровень интеллектуального развития, называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности». Политик добавил, что глава Украины дошел до агонии крайней степени, и это показало то, что у него не оказалось ни политической выдержки, ни хороших манер.

Зеленский подчеркнул, что конфликт необходимо завершить на условиях устойчивого мира, и здесь украинцам для понимания матчасти нужен ликбез от Мединского.

Ранее в США назвали вызывающий раздражение Украины факт о Мединском.