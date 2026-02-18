Волочкову прооперировали в немецкой клинике для бомжей

SHOT: Волочкову прооперировали за ₽1 млн в клинике для бомжей в Германии

Балерина Анастасия Волочкова перенесла операцию по удалению косточки на ноге в одной из клиник Германии. Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, артистку прооперировали в больнице города Мюльхайм-ан-дер-Рур, а стоимость процедуры составила около €10 тыс. (приблизительно 909 тыс. рублей).

По информации журналистов, Волочкова решила сэкономить на дополнительных услугах, включая недельный стационар и реабилитацию. По словам балерины, она осталась довольна и клиникой, и врачами, назвав их «лучшими в стране».

Однако, по данным источника SHOT, у St. Marien-Hospital сомнительная репутация: местные жители жалуются на неработающий рентген, равнодушие и халатность медсестер, путаницу с анализами и преждевременную выписку пациентов. Кроме того, больница обязана принимать бездомных. Пациенты, как пишут журналисты, жалуются и на питание в больнице — больных кормят бутербродами с грубым хлебом и колбасой.

Волочкова назвала хирургическое вмешательство профессиональной необходимостью. Она подчеркнула, что уже 40 лет танцует на сцене в пуантах, несмотря на предостережения врачей. По словам знаменитости, у нее увеличилась кость из-за нагрузки на ноги. Как отметила балерина, сама операция проходила два дня под общим наркозом.



