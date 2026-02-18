Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Исполнителя песни «За тебя калым отдам» госпитализировали в Краснодаре

Певца Мурата Тхалалегова госпитализировали после концерта
murat__thagalegov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнителя песни «За тебя калым отдам» Мурата Тхагалегова экстренно госпитализировали в Краснодаре. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Концерт проходил 14 февраля в одном из местных ресторанов, билеты на него стоили от 1,5 до 2,2 тысячи рублей.

По словам очевидцев, в зале на 600 мест было значительно больше людей, и некоторым не удалось попасть в зал — на часть мест продали несколько билетов, а у входа образовалась давка. После двухчасовой задержки, добавили зрители, певец исполнил только пять песен, а затем попросил дать ему перерыв и ушел со сцены, так и не вернувшись.

Издание уточняет, что из ресторана Тхагалегова госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния на фоне переутомления. Музыкант извинился перед поклонниками.

Недавно в Санкт-Петербурге актрису Елену Липец увезли на карете скорой помощи перед выходом на сцену.

Ранее сообщалось, что звезду «Не родись красивой» Нелли Уварову заменили в спектаклях после новостей о травме ноги.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!