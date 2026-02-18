Исполнителя песни «За тебя калым отдам» госпитализировали в Краснодаре

Исполнителя песни «За тебя калым отдам» Мурата Тхагалегова экстренно госпитализировали в Краснодаре. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Концерт проходил 14 февраля в одном из местных ресторанов, билеты на него стоили от 1,5 до 2,2 тысячи рублей.

По словам очевидцев, в зале на 600 мест было значительно больше людей, и некоторым не удалось попасть в зал — на часть мест продали несколько билетов, а у входа образовалась давка. После двухчасовой задержки, добавили зрители, певец исполнил только пять песен, а затем попросил дать ему перерыв и ушел со сцены, так и не вернувшись.

Издание уточняет, что из ресторана Тхагалегова госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния на фоне переутомления. Музыкант извинился перед поклонниками.

