Глава ЕЦБ может покинуть пост раньше окончания срока своих полномочий

FT: Лагард может уйти с поста главы ЕЦБ до истечения 8-летнего срока

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард планирует покинуть свой пост до президентских выборов во Франции, чтобы позволить президенту Эммануэлю Макрону принять участие в выборе ее преемника. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Срок полномочий Лагард истекает в октябре 2027 года, но некоторые опасаются, что крайне правые могут одержать победу на президентских выборах во Франции весной 2027 года (Макрон не может баллотироваться на третий срок), что осложнит выбор нового руководителя крупнейшего финансового института Европы.

По словам источника FT, глава ЕЦБ еще не определилась с точным сроком своего ухода, но хотела бы, чтобы Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц стали ключевыми лицами, принимающими решение о ее преемнике.

Официальных кандидатов на эту должность пока нет, но в кругах ЕЦБ обсуждаются несколько имен потенциальных председателей. Наиболее известными среди них являются бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и генеральный директор Банка международных расчетов Пабло Эрнандес де Кос.

В начале февраля стало известно, что глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало уйдет в отставку в июне этого года — на год раньше окончания срока истечения полномочий. Это даст Макрону назначить нового главу регулятора.

