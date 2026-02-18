Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава ЕЦБ может покинуть пост раньше окончания срока своих полномочий

FT: Лагард может уйти с поста главы ЕЦБ до истечения 8-летнего срока
Michael Probst/AP

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард планирует покинуть свой пост до президентских выборов во Франции, чтобы позволить президенту Эммануэлю Макрону принять участие в выборе ее преемника. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Срок полномочий Лагард истекает в октябре 2027 года, но некоторые опасаются, что крайне правые могут одержать победу на президентских выборах во Франции весной 2027 года (Макрон не может баллотироваться на третий срок), что осложнит выбор нового руководителя крупнейшего финансового института Европы.

По словам источника FT, глава ЕЦБ еще не определилась с точным сроком своего ухода, но хотела бы, чтобы Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц стали ключевыми лицами, принимающими решение о ее преемнике.

Официальных кандидатов на эту должность пока нет, но в кругах ЕЦБ обсуждаются несколько имен потенциальных председателей. Наиболее известными среди них являются бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и генеральный директор Банка международных расчетов Пабло Эрнандес де Кос.

В начале февраля стало известно, что глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало уйдет в отставку в июне этого года — на год раньше окончания срока истечения полномочий. Это даст Макрону назначить нового главу регулятора.

Ранее в Совфеде объяснили, почему глава ЕЦБ ушла с ужина в Давосе.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!