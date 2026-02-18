Задержанный в Челябинске юноша рассказал о задании от украинских кураторов

Украинские кураторы предлагали 18-летнему жителю Челябинска, задержанному по подозрению в подготовке теракта, расправиться с высокопоставленным лицом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео, предоставленное Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

«Он (представитель Украины — «Газета.Ru») давал мне определенные инструкции, после чего я уже был готов выезжать для совершения диверсионных действий», — рассказал молодой человек.

По словам юноши, кураторы связывались с ним в мессенджере Telegram.

18 февраля Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании 18-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства. Речь идет о россиянине 2007 года рождения. Против него возбудили уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек с помощью мессенджера Telegram связался с представителями террористической организации, действующей под патронажем спецслужб Украины. Позднее куратор передал юноше инструкции, по которым он изготовил взрывное устройство для совершения террористического акта. Специалисты во время обысков в доме фигуранта изъяли личный дневник с записями на украинском языке, средства связи и 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества.

Ранее в Нефтеюганске подросток по указанию мошенников поджег машины с патриотической символикой.