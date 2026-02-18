Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Задержанный в Челябинске юноша рассказал о задании от украинских кураторов

ФСБ: юношу из Челябинска уговаривали расправиться с высокопоставленным лицом
РИА Новости

Украинские кураторы предлагали 18-летнему жителю Челябинска, задержанному по подозрению в подготовке теракта, расправиться с высокопоставленным лицом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео, предоставленное Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

«Он (представитель Украины — «Газета.Ru») давал мне определенные инструкции, после чего я уже был готов выезжать для совершения диверсионных действий», — рассказал молодой человек.

По словам юноши, кураторы связывались с ним в мессенджере Telegram.

18 февраля Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании 18-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства. Речь идет о россиянине 2007 года рождения. Против него возбудили уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек с помощью мессенджера Telegram связался с представителями террористической организации, действующей под патронажем спецслужб Украины. Позднее куратор передал юноше инструкции, по которым он изготовил взрывное устройство для совершения террористического акта. Специалисты во время обысков в доме фигуранта изъяли личный дневник с записями на украинском языке, средства связи и 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества.

Ранее в Нефтеюганске подросток по указанию мошенников поджег машины с патриотической символикой.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!