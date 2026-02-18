Раскрыты подробности мошеннической схемы против россиян в Таиланде

В Таиланде участились случаи мошенничества, когда выходцы из Южной Азии на улицах Бангкока, Паттайи и Пхукета останавливают туристов и навязывают им приобретение «100% натурального средства от облысения» по цене $200. Об этом РИА Новости сообщил консультант тайского Совета по защите прав потребителей и ветеран туристической полиции Таиланда Амон Сыамйот.

По словам Сыамйота, в случае отказа от покупки, мошенники прибегают к угрозам вызова полиции, требуя оплатить уже открытые в качестве демонстрации флаконы с «лекарством». Они используют эффективные методы убеждения, демонстрируют фотографии «до» и «после» якобы вылеченных от облысения пациентов или даже представляют «излечившихся» клиентов.

«Иногда они уже в своем «магазине» начинают «лечить» клиента своим «суперсредством», а потом, если клиент всt-таки отказывается покупать «лекарство» минимум за 6 тыс. бат (около $200) за курс, состоящий из двух бутылочек, продавцы могут и начать угрожать клиенту, требуя оплаты за уже открытую для него в качестве образца бутылочку», – пояснил Сыамйот.

Эксперт отметил, что мошенники всегда действуют организованными группами, которые могут включать граждан Пакистана, Афганистана и Индии.

По его словам, за годы его работы в туристической полиции и Совете по защите прав потребителей были возбуждены сотни уголовных дел по заявлениям иностранных туристов, ставших жертвами мошенничества с «суперлекарствами».

