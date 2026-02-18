Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Раскрыты подробности мошеннической схемы против россиян в Таиланде

Эксперт Сыамйот: мошенники в Таиланде навязывают «суперсредство» от облысения
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде участились случаи мошенничества, когда выходцы из Южной Азии на улицах Бангкока, Паттайи и Пхукета останавливают туристов и навязывают им приобретение «100% натурального средства от облысения» по цене $200. Об этом РИА Новости сообщил консультант тайского Совета по защите прав потребителей и ветеран туристической полиции Таиланда Амон Сыамйот.

По словам Сыамйота, в случае отказа от покупки, мошенники прибегают к угрозам вызова полиции, требуя оплатить уже открытые в качестве демонстрации флаконы с «лекарством». Они используют эффективные методы убеждения, демонстрируют фотографии «до» и «после» якобы вылеченных от облысения пациентов или даже представляют «излечившихся» клиентов.

«Иногда они уже в своем «магазине» начинают «лечить» клиента своим «суперсредством», а потом, если клиент всt-таки отказывается покупать «лекарство» минимум за 6 тыс. бат (около $200) за курс, состоящий из двух бутылочек, продавцы могут и начать угрожать клиенту, требуя оплаты за уже открытую для него в качестве образца бутылочку», – пояснил Сыамйот.

Эксперт отметил, что мошенники всегда действуют организованными группами, которые могут включать граждан Пакистана, Афганистана и Индии.

По его словам, за годы его работы в туристической полиции и Совете по защите прав потребителей были возбуждены сотни уголовных дел по заявлениям иностранных туристов, ставших жертвами мошенничества с «суперлекарствами».

Ранее россиян предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!