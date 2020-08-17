Глава штаба Тихановской призвала к всеобщей забастовке в респубике

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке, чтобы лишить действующую в стране власть источников финансирования.

«Для того чтобы жить во дворцах, им нужны деньги. Чтобы свозить автобусами на провластные митинги людей, им нужны деньги... Мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана», — заявила Мороз.

По ее словам, для действующего президента Александра Лукашенко понятен только язык «конкретного экономического ущерба».

Она призвала жителей страны не бояться последствий забастовки, так как фонды помощи для белорусов уже созданы по всему миру.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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