Президент Латвии призвал ОБСЕ расследовать выборы президента в Белоруссии

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести расследование состоявшихся в Белоруссии выборов президента. Об этом сообщается на сайте главы государства.

По его словам, необходимо изучить ход предвыборной борьбы, проведение выборов, определение результатов выборов и события после них, чтобы понять, соответствовали ли они стандартам свободных и демократических выборов.

Также латвийский лидер призвал Минск освободить всех задержанных в ходе выборов и «уважать все права и свободы человека и гражданина».

Он напомнил, что Белоруссия является участницей Восточного партнерства Европейского союза, и «это партнерство основано на определенных принципах». По словам Левитс, в ЕС надеются, что Белоруссия будет придерживаться этих принципов.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Насилие — не выход»: Зеленский дал совет белорусам

— Певец Дмитрий Колдун рассказал, как наблюдал за протестами в Минске

— В Белоруссии на протестах пострадали 39 правоохранителей и 50 гражданских лиц