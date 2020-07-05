Порошенко сообщил о готовности сесть в тюрьму ради «спасения Украины»

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов отправиться в тюрьму ради спасения своей страны. Об этом он сказал в интервью украинской службе «Би-би-си».

Вместе с тем он высказал мнение, что действующий президент Украины Владимир Зеленский имеет мало опыта. По словам Порошенко, все открытые против него уголовные дела, — «месть неопытного политика, который считает, что таким способом получится решить его проблему».

«Я не говорю, что украинский президент — человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытен. И его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все 5 лет моего президентства, точно играет негативную роль», — сказал Порошенко.

Как стало известно ранее, в отношении Порошенко возбуждено уже более десяти уголовных дел.