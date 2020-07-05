Трамп отмечает День независимости США с медиками и полицейскими

Президент США Дональд Трамп отмечает День независимости Соединенных Штатов Америки вместе с военными, полицейскими, а также медиками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.

По его словам, среди приглашенных гостей есть работники здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов, военные и члены их семей.

Отмечается, что на южной лужайке Белого дома размещены столы для гостей и пушки для салюта. Музыкальное сопровождение осуществляет военный оркестр. На праздничном мероприятии ожидается специальная программа, выступление Трампа, фейерверк. Кроме того, самолеты ВС США выполнят пролеты в небе над Вашингтоном.