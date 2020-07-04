В Совфеде заявили, что только у России есть историческое право выдвигать требования к Украине. Об этом сказал РИА «Новости» сенатор от полуострова, член СФ по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации писал, что Москва требует от Киева показать проект изменений украинской конституции в минской контактной группе и не только. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от независимого государства ничего не может требовать.

Однако, как считает российский сенатор, права выдвигать требования у РФ все же есть. Это представляется возможным из-за того, что Украина как государство состоялась благодаря России. Кроме того, Зеленский «лукавит» и «беспрекословно выполняет все требования США И ЕС».

«Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией», — добавил сенатор.

Он также посоветовал Украине прислушиваться к РФ, если страна хочет стать демократическим и цивилизованным государством.

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