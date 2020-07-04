Трамп заявил о распространении идеологии «нового крайне левого фашизма» в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что сторонники «нового крайне левого фашизма» пытаются уничтожить историю страны и ценности, достигнутые в ходе американской революции, передает Fox News

«Радикальная идеология, нападающая на нашу страну, продвигается под флагом социальной справедливости. Те, кто стремится уничтожить наше наследие, хотят, чтобы американцы забыли свою гордость и наше великое достоинство», — сказал Трамп во время выступления в Южной Дакоте.

Он пояснил, что подразумевает под представителями таких движений радикальных активистов, которые сносят памятники, занимаются вандализмом и выступают за разрушение семейных основ.

По словам президента, целью радикальных группировок является не преобразование Америки, а «ее смерть».

В заключение он призвал граждан страны «защитить и сохранить свою историю, свое наследие и своих великих героев».

Дискуссия об уничтожении культурного наследия США среди радикалов появилась на фоне протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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