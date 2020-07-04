Опубликован обновленный текст Конституции
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Обновленный текст Конституции России опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому поправки к Конституции вступают в силу 4 июля.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля.
Явка составила 67,97%. За изменения основного закона страны проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
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