Трамп распорядился выделить помощь Узбекистану в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал поручение своей администрации оперативно рассмотреть вопрос об оказании помощи Узбекистану в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы главы Узбекистана Шавката Мирзиеева.

«Я дал указания своей администрации оперативно рассмотреть ваш запрос оказать содействие в борьбе с коронавирусом в то время, когда мы вместе работаем для борьбы с этой ужасной пандемией», — цитирует пресс-служба письмо от Трампа к Мирзиееву.

В послании Трамп подчеркнул, что США «стоят вместе с Узбекистаном и его народом» во время непростых времен.

Также американский лидер выразил соболезнования президенту в связи с обрушением плотины Сардобинского водохранилища в стране в мае этого года и пообещал финансовую помощь в ликвидации аварии.

По последним данным, в Узбекистане коронавирус подтвердился у 4 547 человек, выздоровели 3 459 из них, скончались 18 пациентов.

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