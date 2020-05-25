Конгрессмены в США потребовали убрать свастику с могил немецких солдат
Группа парламентариев от обеих партий Конгресса США потребовала убрать изображения свастики с трех могил немецких военнопленных, похороненных в Соединенных штатах, сообщает газета Wall Street JournalWall Street Journal.
Соответствующее письмо конгрессмены направили в министерство по делам ветеранов.
Два надгробия эпохи Второй мировой войны, о которых говорится в письме, находятся на военном кладбище в Форт Сэм Хьюстон в Техасе, еще одно — на кладбище Форт Дуглас в штате Юта.
Издание сообщает, что на двух могилах в Техасе находится изображение немецкого Железного креста со свастикой, а также надпись «он умер далеко от своего дома ради фюрера, народа и родины». На могиле в Техасе также выбит крест со свастикой.
В министерстве по делам ветеранов в свою очередь сообщили, что не намерены «тревожить эти захоронения» и сослались на соответствующие прецеденты и Женевские конвенции.
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