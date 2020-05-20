США отправят аппараты ИВЛ 60 странам

США отправят 15 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких в 60 стран, написал госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

«Мы взяли на себя обязательство отправить свыше 15 тыс. аппаратов ИВЛ более чем в 60 стран и продолжаем оставаться мировым лидером в борьбе с этой пандемией», — написал Помпео.

Отмечается, что Россия получит 200 аппаратов ИВЛ от США. Первая партия была доставлена 20 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Военные США погрузили на борт первую партию аппаратов ИВЛ для России

— Трамп объяснил, почему США отправляют другим странам аппараты ИВЛ