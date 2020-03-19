Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II сдал положительный тест на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление княжеского дворца.

Как стало известно, состояние Альбера II не вызывает беспокойства.

Отмечается, что он продолжил работу в своих апартаментах.

«Он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими соратниками», — рассказали в княжеском дворце.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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