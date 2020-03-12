Премьер-министр Канады Джастин Трюдо помещен в карантин из-за коронавируса

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена помещены в карантин из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

Сообщается, что у супруги политика обнаружены симптомы коронавируса.

В Канаде коронавирусом заразились 118 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом

— Источник сообщил об уходе на карантин прилетевшего из Франции сенатора Кожина

— В Италии супруги, прожившие вместе 60 лет, умерли в один день от коронавируса