Трамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США

Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам американского лидера, Виндман был уволен из-за нарушения дисциплины и неправильной передачи содержания его слов зарубежным коллегам.

«Он был очень непослушным, неправильно передавал содержание моих «идеальных» звонков», — написал Трамп.

Он добавил, что начальник Виндмана в СНБ ранее в открытую заявлял, что у его подчиненного имелись проблемы с суждениями, трудовой дисциплиной, а также утечкой секретной информации.

При этом глава США отметил, что не знаком и не знает Виндмана.

Ранее Трамп уволил нескольких представителей администрации, после того, как они свидетельствовали против него на процессе по импичменту. Среди них был и Виндман.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В результате демократы инициировали процедуру импичмента, обвинив Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

5 февраля Сенат США закрыл дело об импичменте полным оправданием Трампа.

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