Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов

Президент США Дональд Трамп назвал результаты голосования по его импичменту в палате представителей политическим самоубийством демократов. Об этом информирует РИА «Новости».

Американский лидер отметил, что ему пытались объявить импичмент пытались с первого дня его прихода к власти, до начала борьбы.

«Это марш политического самоубийства для Демократической партии», — сказал он.

Уточняется, что импичмент был вынесен Трампу палатой представителей конгресса США по двум статьям о превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.

Далее дело будет направлено в сенат, который должен провести судебный процесс над президентом. Для отстранения Трампа от власти необходимо две трети голосов сенаторов.

Демократическое большинство в палате утверждает, что Трамп задерживал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее провести расследование против его политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Сам президент заявляет, что требовал от украинских властей только бороться с коррупцией.